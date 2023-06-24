Yaz geldi; çılgın dondurmacı geri döndü! Bu dans şovu olay oldu
Antalya'da dondurmacılık yapan ve dekolteli kıyafetiyle dans eden kadın müşterileriyle yaptığı danslarla sosyal medyada bir fenomene dönüşen Mehmet Dinç'in son paylaşımı yine olay oldu...
Çılgın Dondurmacı, TikTok'ta paylaştığı videolarla büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunan Çılgın dondurmacı, dans eden kadın müşterileri ile çektiği videolarla biliniyor.
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Antalya'da bir dondurma dükkanı açan Mehmet Dinç, işini sosyal medyaya dökerek fenomen oldu.
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Sürekli olarak videolar çeken ve paylaşan Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları büyük ilgi gördü.
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Dinç'in paylaşımlarına Türklerden çok yabancılar ilgi gösteriyor. Ünlü fenomenin videolarına farklı farklı ülkelerden takipçileri yorumlarda bulunuyorlar.
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