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  3. 28 Aralık 2018 14:55

Yaz kış turist akınına uğruyor

Yılda 400 bin turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, büründüğü renkler ve gürül gürül akan suyuyla büyülüyor.

Yaz kış turist akınına uğruyor

Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi.

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Yaz kış turist akınına uğruyor

Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor.

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Yaz kış turist akınına uğruyor

Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor.

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Yaz kış turist akınına uğruyor

Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.

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