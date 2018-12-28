Yaz kış turist akınına uğruyor
Yılda 400 bin turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, büründüğü renkler ve gürül gürül akan suyuyla büyülüyor.
Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi.
Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor.
Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor.