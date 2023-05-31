Yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Çelik, yağışların güçlü ve kuvvetli olmasının beklendiği yerlerin de olduğunu vurgulayarak, “Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvveti şeklinde yağışlar görülecek. Bu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel doğu yağışı görebiliriz. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım hadisesini de görebiliriz. Bunlara karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var” dedi.