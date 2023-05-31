Yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde devam eden yağışların önümüzdeki haftadan itibaren azalacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Çelik, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, yağışların pazar gününe kadar yurdun büyük bölümünde devam etmesini beklediklerini söyledi.
Marmara Bölgesi, kıyı bölgelerde ve kıyı sahil şeridinde yağışların daha az görüleceğini belirten Çelik, “Genellikle hava parçalı çok bulutlu olacak. Ancak iç bölgelerde özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz önümüzdeki 4 gün boyunca devam ediyor” diye konuştu.
Çelik, yağışların güçlü ve kuvvetli olmasının beklendiği yerlerin de olduğunu vurgulayarak, “Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvveti şeklinde yağışlar görülecek. Bu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel doğu yağışı görebiliriz. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım hadisesini de görebiliriz. Bunlara karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna ilişkin de bilgiler veren Çelik, yağışların deprem bölgesinde daha az görüleceğini söyleyerek, “Özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görebiliriz. Onun dışında önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesi için hava ekseriyetle parçalı çok bulutlu geçecek diyebiliriz” ifadelerini kullandı.