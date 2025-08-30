Yaz tatilini Türkiye'de geçirip ülkesine dönen gurbetçi sayısı dudak uçuklattı
Yaz tatili için Türkiye'ye gelen ve Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu süren gurbetçilerin sınırda oluşturdukları yoğunluk sürerken Edirne ve Kırklareli’deki toplam 5 sınır kapısından, 22 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon gurbetçi çıkış yaptığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana geldi.
22 Haziran'dan itibaren kara yoluyla ana vatana gelmeye başlayan gurbetçiler, izinlerinin bitimiyle yaşadıkları ülkelere dönüyor.
Gurbetçiler Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.
Türkiye’den ayrılırken son durak noktası olan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluşturup çıkış için beklerken, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor.
