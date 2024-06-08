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Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Uşak'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Kaynak: İHA
Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi - Resim: 1
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Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

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Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi - Resim: 3

Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreğine kapadı.

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Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi - Resim: 4

İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

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