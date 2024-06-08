Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Uşak'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Kaynak: İHA
1 / 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.
2 / 9
Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreğine kapadı.
3 / 9
İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
4 / 9