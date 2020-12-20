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  3. 20 Aralık 2020 13:55

Yazın ayrı, kışın ayrı güzel! Çıldır Gölü'nde görsel şölen

Çıldır Gölü'nde rüzgarın oluşturduğu dalgaların etkisiyle kırılan buz parçaları, adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Yazın ayrı, kışın ayrı güzel! Çıldır Gölü'nde görsel şölen

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün kıyı kesiminde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

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Yazın ayrı, kışın ayrı güzel! Çıldır Gölü'nde görsel şölen

Yazın olduğu gibi kışın da atlı kızak turları ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olan gölde şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, yüzeydeki ince buz tabakalarını kırarak kıyıya taşıdı.

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Yazın ayrı, kışın ayrı güzel! Çıldır Gölü'nde görsel şölen

Buzların kıyıya vurma anı görenleri hayran bırakıyor.

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Yazın ayrı, kışın ayrı güzel! Çıldır Gölü'nde görsel şölen

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