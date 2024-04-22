Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü
Sivas’ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı.
Kaynak: İHA
1 / 9
Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti. Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı.
2 / 9
Evin bir hayli dağıldığını gören Karaburun, gördükleri manzara karşısında hayretlere düştü. İddialara göre hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi.
3 / 9
Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Bunu gören Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu. Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.
4 / 9