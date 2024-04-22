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Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı.

Kaynak: İHA
Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü - Resim: 1
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Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü - Resim: 2

Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti. Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı.

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Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü - Resim: 3

Evin bir hayli dağıldığını gören Karaburun, gördükleri manzara karşısında hayretlere düştü. İddialara göre hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi.

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Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü - Resim: 4

Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Bunu gören Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu. Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.

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