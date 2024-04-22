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Yazlığını belgesiz kiraya verenlere okkalı ceza

Saros Körfezi'nde yazlıklarını belgesiz olarak kiraya verdiği belirlenen ev sahiplerine ceza yağdı.

Kaynak: DHA
Yazlığını belgesiz kiraya verenlere okkalı ceza - Resim: 1

Edirne'nin tatil cenneti Saros Körfezi'nde yazlığını kaçak olarak kiraya verdiği belirlenen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Yazlığını belgesiz kiraya verenlere okkalı ceza - Resim: 2

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi. 

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Yazlığını belgesiz kiraya verenlere okkalı ceza - Resim: 3

Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, ‘7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet’ 600 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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