Yediemindeki hacizli araçların satışında yeni dönem

"E-İHALE SÜRECİNDE ALINMAYAN ARAÇLAR İÇİN SAHİBİNE İADE SÜRECİ BAŞLADI"

1 Kasım itibariyle başlayan süreci anlatan avukat İyaz Çimen, "Haczedilen mallar eğer muhafaza altına alınırsa yedieminlik yetkisi olan şahıslara devrediliyor ve onlar bunları depo vazifesinde göz kulak olmak mahiyetinde saklamak mecburiyetindeler ve hukuki süreç neticelenmediği sürece oradaki depo hizmeti devam ediyor. Nitekim bazı dosyalarda çözüm üretilemediği takdirde bu süreçler çok uzun zamana yayılabiliyor. Bu durumda da bir hizmet karşılığı olan bir ücretlendirme söz konusu oluyor. Yedieminlerin alacakları böyle durumlarda muhafaza altına alınan mallardan daha yüksek bedellere çıkabiliyor. Bu hem alacaklı hem borçlu hem de yediemin tarafına da bir mağduriyet yaratıyor. Bunun çözümü için kanuni süreci içinde satışı yapılmamış olan taşınırların resen ihale yöntemiyle satışına karar verildi. Tabi 1 Kasım'da bunlarla ilgili e-ihaleler yapılmaya başlandı, hatta ikinci ihaleler de yapıldı. Bu kapsamda satılamayan mallarla ilgili de sahibine iade prosedürü başladı" diye konuştu.