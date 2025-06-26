Yeğenini yakıp suçu başkasına atmıştı... Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan D.K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakması, gencin ise yanarak koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren D.K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek amcasına tepki gösterdi.