Yemeği soğuk gelen Kim Jong-Un bakın ne yapmış
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un soğuk gelen yemeği yüzünden yaptığı şeyle herkesi şaşırttı. Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşet
Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…
Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.
İkinci eşi şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.