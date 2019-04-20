Yemeği soğuk gelen Kim Jong-Un bakın ne yapmış

İkinci eşi şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.