Yemekten çıkan böcek tarafından ısırıldı, bir anda acı içinde kaldı!

Beyoğlu Taksim’de bir ocakbaşı restoranda meydana gelen olay, tüketici sağlığı ve hijyen tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 4 Mart Çarşamba akşamı yaşanan olayda, yemeğinden böcek çıkan bir vatandaş yaşadığı fiziksel rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte restorana giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yerken dudağında bir acı hissetti. Yemeğini kontrol ettiğinde içerisinde bir böcek olduğunu fark eden müşteri, durumu belgelemek amacıyla fotoğraf çekti. Yaşanan anlar, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.