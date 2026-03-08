Yemekten çıkan böcek tarafından ısırıldı, bir anda acı içinde kaldı!
Taksim'deki bir ocakbaşı restoranda yemek yiyen müşteri yemek sırasında dudağındaki acıyla neye uğradığını şaşırdı. Çünkü vatandaşın dudağındaki acının nedeni bir böcekti...
Beyoğlu Taksim’de bir ocakbaşı restoranda meydana gelen olay, tüketici sağlığı ve hijyen tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 4 Mart Çarşamba akşamı yaşanan olayda, yemeğinden böcek çıkan bir vatandaş yaşadığı fiziksel rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte restorana giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yerken dudağında bir acı hissetti. Yemeğini kontrol ettiğinde içerisinde bir böcek olduğunu fark eden müşteri, durumu belgelemek amacıyla fotoğraf çekti. Yaşanan anlar, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Mağdur vatandaş, hastaneden aldığı sağlık raporuyla birlikte emniyet birimlerine giderek işletmeden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçlamasıyla savcılığa sevk edildi ve sonrasında serbest bırakıldı.
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi. İşletmede kapsamlı bir hijyen denetimi yapılması için süreç başlatıldı. Tüketici hakları kapsamında olayın takipçisi olunacağı belirtilirken, işletmenin hijyen standartları idari inceleme sonucunda netlik kazanacak.