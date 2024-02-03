Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı.
Kaynak: DHA
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
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Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
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Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı.
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Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
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