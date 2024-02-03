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  4. Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler

Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı.

Kaynak: DHA
Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler - Resim: 1

Osmangazi  ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. 

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Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler - Resim: 2

Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. 

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Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler - Resim: 3

Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı.

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Yeni açılan mağaza indirim yaptı; sabahın köründe kuyruğa girdiler - Resim: 4

Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. 

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