Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi
İstanbul Taksim'de yapımına devam edilen ve haziran ayında bitirilmesi planlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.
AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.
HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.