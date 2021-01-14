SON DAKİKA
ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI
İSTANBUL’DA DÖRT GÖZLE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ocak 2021 13:41

Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi

İstanbul Taksim'de yapımına devam edilen ve haziran ayında bitirilmesi planlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

1/ 5
Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi

AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

2/ 5
Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

3/ 5
Yeni AKM'nin yüzde 80'i tamam! Son durum havadan görüntülendi

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM