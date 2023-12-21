Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Tüm çalışanların dört gözle beklediği 2024 yılı zamlı asgari ücret birçok kalemi de etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. İşte kalem kalem asgari ücret zammı sonrasında etkilenecek ücretler...
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.
Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her yurttaşı yakından ilgilendiriyor.
Artış oranına bağlı olarak işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve staj ücretlerinden yararlananların alacağı artacak, genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta primleri ile askerlik ve doğum borçlanmasında yurttaşın cebinden daha çok para çıkacak.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.