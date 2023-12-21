Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?

Artış oranına bağlı olarak işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve staj ücretlerinden yararlananların alacağı artacak, genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta primleri ile askerlik ve doğum borçlanmasında yurttaşın cebinden daha çok para çıkacak.