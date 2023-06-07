Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kurban Bayramı sonrası toplanacak. Yeni asgari ücret zam pazarlığının ardından belirlenecek. Peki Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam...
Seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek temmuz ayı için hazırlıkları olduğunu söylemişti.
Erdoğan açıklamalarında "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer vermişti.
Oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını dün gerçekleştirirken, görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BAYRAM SONRASI TOPLANACAK
Asgari ücrete yapılacak zam, bakanlık yetkileri ile işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonrasında belirleniyor. Komisyon, Kurban Bayramı'nın hemen ardından toplanacak.