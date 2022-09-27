Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan'ın açıklamalarından sonra uzmanlardan yeni tahmin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalarından sonra uzman isim asgari ücretin gelebileceği miktarı açıkladı.
Yeni asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili kritik mesajlar veren Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının ciddi şekilde yükseltileceğini söyleyerek, enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğini ifade etti.
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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sabah yazarı Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. İşte Erdem'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Şu kadar olacak demek çok zor. Çünkü netice itibarıyla bu iş aralık ayında bir komisyon toplantısıyla belirleniyor ama işaretler veriliyor. Nasıl veriliyor? Bugüne kadar yapılmış asgari ücret artışlarına bakıyorum, hep enflasyonun üzerinde olmuş.