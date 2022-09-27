Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan'ın açıklamalarından sonra uzmanlardan yeni tahmin

"Şu kadar olacak demek çok zor. Çünkü netice itibarıyla bu iş aralık ayında bir komisyon toplantısıyla belirleniyor ama işaretler veriliyor. Nasıl veriliyor? Bugüne kadar yapılmış asgari ücret artışlarına bakıyorum, hep enflasyonun üzerinde olmuş.