Yeni bakanların ilk mesajları dikkat çekti! Hepsinde aynı ifadeler...

MESAJLARDA KOPYALA-YAPIŞTIR İFADELER

Erdoğan'ın açıkladığı isimler akşam saatlerinden itibaren siyasetin bir numaralı gündem maddesi olurken; yeni bakanların Twitter mesajları da bir o kadar dikkat çekti.

Kabine üyeleri Twitter'daki paylaşımlarında kopyala-yapıştır ifadeler kullandı. Paylaşımlarda dikkat çeken üç sözcük ise tensip, tevdi ve şahıs oldu. Bakanlar ayrıca mesajlarında Erdoğan'ın 'takdirine de' vurgu yaptı.

İşte bakanların 'kopyala-yapıştır' ifadelerinin Dil Derneği'ne göre anlamları...

Tensip: Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek.

Tevdi: Vermek, bırakmak.

Şahıs: Kişi, kimse.

Takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme. Değer biçme.