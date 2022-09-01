Yeni bela kapımızda: Batı Nil Virüsü komşuda 11 can aldı
Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu. Son 24 saat içinde 123 vaka tespit edilirken, Türkiye açısından da risk arttı.
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü tehlikesi büyüyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.
Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.
NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor, sinir sistemini tutuyor. Hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül hastalığın tespiti için özellikle doktorların şüpheli vakalarda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları. On gün sonrasında bilinç değişiklikleri konuşmasında algılamasında, oryantasyonda, bu tür bulguların olması tipiktir. Ve eğer müdahale edilmez hızlıca kötü seyredebilir. Ama müdahale için de özel bir ilacı yok. Bunu vurgulamış olalım. Dünyanın hiçbirinde yok. Özel bir ilacı fakat destek tedavisi çok önem taşır tabii" dedi.