Yeni bir salgın başladı: İlk kez insandan insana bulaştı, tedavisi yok
Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken yeni bir salgın ortaya çıktı. Enfekte olan hastaların yaklaşık üçte biri 30 gün içerisinde hayatını kaybetti. Tedavisi olmayan ölümcül enfeksiyon bakım evlerinde ve hastanelerde yayılmaya başladı.
Sağlık yetkilileri, bilinen tüm tedavilere karşı dirençli ölümcül bir mantar enfeksiyonunu vakalarının bakım evlerinde ve hastanelerde ilk defa yayılmaya başladığını söyledi.
Washington'daki bir bakımevinde ve Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki iki hastanede, ilk kez 2009'da Asya'da tanımlanan yeni bir mantar enfeksiyonu olan Candida auris salgınları bildirildi. Independent'tan Emily Goddard'ın yazdığına göre, vakalardan bazıları üç ana ilaç sınıfının hepsine karşı dayanıklıydı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) tıbbi yetkililerinden Dr. Meghan Lyman, "Direniş kümelenmelerini gerçekten ilk kez görmeye başladık" dedi. Bu, hastaların enfeksiyonu birbirlerinden kapabileceği anlamına geliyor.
HASTALANANLARIN ÜÇTE BİRİ 30 GÜNDE ÖLDÜ
CDC'ye göre, enfekte hastaların yaklaşık üçte biri 30 gün içinde öldü, ancak zaten ağır hasta oldukları için yetkililer, ölümlerinin mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirsiz olduğunu söyledi.