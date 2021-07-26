Yeni bir salgın başladı: İlk kez insandan insana bulaştı, tedavisi yok

Washington'daki bir bakımevinde ve Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki iki hastanede, ilk kez 2009'da Asya'da tanımlanan yeni bir mantar enfeksiyonu olan Candida auris salgınları bildirildi. Independent'tan Emily Goddard'ın yazdığına göre, vakalardan bazıları üç ana ilaç sınıfının hepsine karşı dayanıklıydı.