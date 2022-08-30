Yeni bir salgının başlaması an meselesi: Covid-19'dan daha ölümcül olacak
Bilim insanları, bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarında dolaştığını belirtti. Kuş gribi vakalarının geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, H5N1 virüsünün insanlarda Covid-19'dan daha ölümcül bir salgına yol açmasının an meselesi olduğunu söyledi.
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda şu anda dolaşımda olan H5N1 ile akraba olan bir virüsün neden olduğu İspanyol gribi salgını nedeniyle yaklaşık 50 milyon kişi öldü. Yani o sırada hayatta olan her 35 kişiden biri hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN 2 KATI
Şimdiye kadar kuş gribinin yeni bir türü olan H5N1 virüsü ise Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi. Vaka sayısı bir önceki yılın rekorunu ikiye katladı.
GÖKYÜZÜNDEN ÖLÜ KUŞLAR YAĞIYOR
Bununla birlikte, uzmanlara göre yeni kuş gribi virüsü sadece hızla yayılmakla kalmıyor, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir seviyede öldürüyor. Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda ölü kuşlar kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden ölü martılar yağıyor.
İngiltere’deki Cornwall Wildlife Trust geçen hafta bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.