Yeni bir salgının başlaması an meselesi: Covid-19'dan daha ölümcül olacak

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda şu anda dolaşımda olan H5N1 ile akraba olan bir virüsün neden olduğu İspanyol gribi salgını nedeniyle yaklaşık 50 milyon kişi öldü. Yani o sırada hayatta olan her 35 kişiden biri hayatını kaybetti.