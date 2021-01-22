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  3. 22 Ocak 2021 20:43

Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor

Bursa'da Didem ve Kurtuluş Güngör ailesinin köpeği, aynı eve yeni katılan 3 aylık bebeğin yanından hiç ayrılmıyor.

Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor

Bursa'da Didem ve Kurtuluş Güngör ailesi, uzun yıllardır köpek besliyor. Tam bir hayvansever olan ailenin 3 ay evvel bebekleri Efe dünyaya geldi.

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Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor

Ailenin yeni ferdi Efe'yi evin sevimli köpeği Aslan herkesten kıskanmaya başladı. Bir an olsun bebeğin yanından ayrılmayan sevimli köpek, bebeğin yanına biri gelip Efe'yi sevmeye kalkınca hemen bebeğin yanına gidip, yüzünü yalayarak onu kimseye sevdirmiyor.

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Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor

Köpeğin bebeği kıskanıp kimseye sevdirmemesi görenleri şaşırtıyor.

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Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor

Köpeklerinin bebeklerini çok sevdiğini ifade eden Didem Güngör, "Evimizde 2 tane köpek besliyoruz. Köpeklerimizden Aslan 3 ay önce dünyaya gelen bebeğim Efe'yi çok seviyor.

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