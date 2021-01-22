Yeni doğan bebeğin yanından hiç ayrılmıyor
Bursa'da Didem ve Kurtuluş Güngör ailesinin köpeği, aynı eve yeni katılan 3 aylık bebeğin yanından hiç ayrılmıyor.
Bursa'da Didem ve Kurtuluş Güngör ailesi, uzun yıllardır köpek besliyor. Tam bir hayvansever olan ailenin 3 ay evvel bebekleri Efe dünyaya geldi.
Ailenin yeni ferdi Efe'yi evin sevimli köpeği Aslan herkesten kıskanmaya başladı. Bir an olsun bebeğin yanından ayrılmayan sevimli köpek, bebeğin yanına biri gelip Efe'yi sevmeye kalkınca hemen bebeğin yanına gidip, yüzünü yalayarak onu kimseye sevdirmiyor.