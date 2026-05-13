Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar!
Kastamonu’da hamileliğini ailesinden gizleyip tuvalette doğum yapan ve bebeğini poşete sararak çöpe atan 20 yaşındaki C.Ç. hakkındaki dava sonuçlandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan sanığa önce müebbet hapis cezası verdi.
Kastamonu’da 2023 yılının Kasım ayında çöp konteynerinin yanında poşete sarılı halde bulunan bebekle ilgili yürütülen hukuk mücadelesi sona erdi. Hamileliğini 9 ay boyunca saklayan ve tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini ölü sanarak çöpe attığını iddia eden anne C.Ç., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı.
Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık C.Ç.’ye "alt soydan kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak suçun "teşebbüs" aşamasında kalması (bebeğin hayata döndürülmesi) ve sanığın suç tarihindeki yaşının 18'den küçük olması nedeniyle ceza 12 yıl hapse indirildi.
Duruşmada duygusal anlar yaşandı. Hayata tutunmayı başaran bebeğin vasiliğini üstlenen S.K., "Bebeğin vasiliğini aldığım için çok mutluyum" diyerek karara destek verdi. Bebeğin babası olduğunu iddia eden K.G. ise sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti. Tutuklu sanık C.Ç. savunmasında çok pişman olduğunu dile getirerek tahliyesini istedi ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak'ta vatandaşlar tarafından bulunarak donmak üzereyken hastaneye yetiştirilen erkek bebek, Kastamonu ve Ankara'daki yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu. "Mucize bebek" olarak adlandırılan B.G.'nin şu an bir koruyucu aile yanında, sağlıklı bir şekilde büyüdüğü öğrenildi.