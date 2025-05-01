Yeni görüntüler: 78 canımızı yitirdiğimiz oteldeki yangın böyle başlamış!
Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan ''grill plate'' cihazından çıktığı belirlenirken, cihazın ısınmayı önleyen termostatının bozuk olduğu tespit edildi.
Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi.
Aralarında otel sahibi H.E., yönetim kurulu üyeleri olan eşi E.M.E., kızları E.A. ve C.H., otelin genel müdürü ve aynı zamanda E.’nin damadı olan E.A., İl Özel İdare Genel Sekreteri S.K., İtfaiye Müdürü K.C., Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G.’in de bulunduğu 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.
YANGIN, KAHVALTILIK KIZARTMALARIN YAPILDIĞI CİHAZDA BAŞLADI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, uzman bilirkişi heyeti de yaptıkları incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı. Raporda yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın ‘show’ kısmında bulunan, kahvaltılık kızartmaların yapıldığı ‘grill plate’ cihazından çıktığı ifade edilerek şöyle denildi:
“Grill sehpası içinde bulunan ve D9 isimli solvent içeren endüstriyel yağlı yüzey temizleme malzemesi, toplama kabından yanarak akan yağlardan dolayı erimiştir. Bu erime, akışkan D9 malzemesinin yağla karışık olarak zeminde akmasını sağlamıştır. O çöp bidonuna ulaşan karışım yayılarak çöp bidonunu da yakmıştır. Çöp bidonu ve içindekilerin de yanmaya başlaması yanmayı büyütmüştür. Çöp alanına kadar ulaşan yanma sonucu artık daha fazla oluşan gazların miktarı doğal çekişli davlumbaz kapasitesi aştığından dolayı duman doğal akışla yükselerek restoran içine doğru yayılmaya başlamıştır. Hemen çöp bidonu yanında olan fleksi LPG hortumu sızdırmazlık tabakası da eriyerek alana kontrolsüz olarak bütan-propan karışımı yakıt gelmesine neden olarak alevlerin hızla büyümesine ve yangının bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaşmasına neden olmuştur.”