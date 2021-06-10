Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı
ABD'de çekilen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde genç kadın video çekerken hayatının şokuyla karşılaşıyor.
ABD sahilinde çekilen bir videoda kadraja giren UFO bir anda şaşkınlık yarattı. Tekneyle seyahat eden bir çiftin çektiği rutin tatil videosunda ortaya çıkan UFO, oldukça şaşırtıcı zira aydın bir havada ilk kez UFO bu kadar net.
Hatırlatmak gerekirse daha önce ABD Donanması UFO görüntüleri paylaşmıştı ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Uzaylıların varlığını kanıtlayan görüntüler büyük tartışma yaratıyor. Şimdi ise mevzubahis olayda aniden beliren bir UFO karşımıza çıkıyor.
UZAYLILARIN VARLIĞININ YÜZDE 100 KANITI
Kuzey Karolina sahilinde çekilen görüntüde, aydınlık gökyüzünde yuvarlak parlayan ve çok hızlı hareket eden bir cisim bulunuyor. Uzaylıların varlığının yüzde 100 kanıtı diyen Scott C Waring, bir uzay hayranı ve uzaylıların varlığına inanıyor.
Genç kadının videoda bu nokta şeklinde ufoyu gösterdiği görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler özellikle ABD'nin UFO görüntülerini onaylamasının ardından çok dikkat çekiyor.