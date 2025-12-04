  1. Anasayfa
Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı

Kütahya'da bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, kızı ise yaralı olarak kurtarıldı...

Kaynak: İHA
Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi’nde A.S. ve annesi Z.S.’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan A.S., kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.S., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

