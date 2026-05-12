Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! Samsun'da aile faciası!
Samsun’da 35 yaşındaki bir kişi evde çıkan tartışma sonrası babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek suçunu itiraf eden zanlı gözaltına alınırken, emekli babanın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında görev yapan D.Y. (35), evde babası İ.Y. (59) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y., yanındaki tabancayla babasına ateş açtı.
Silah sesleri üzerine eve giden sağlık ekipleri, Atakum Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen baba İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevresinde sevilen bir isim olan emekli babanın ölümü, mahallede büyük üzüntü yarattı.
Cinayet sonrası olay yerinden ayrılan zanlı D.Y., vakit kaybetmeden İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarma ekiplerine babasını vurduğunu itiraf eden zanlı, hemen gözaltına alındı. Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen zanlının sorgusu devam ediyor.
Olay yerinde yapılan jandarma incelemelerinin ardından İ.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi. Savcılık, geniş çaplı soruşturma başlattı.