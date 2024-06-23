Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Türkiye kavurucu sıcaklarla geçirdiği 9 günlük Kurban Bayramı haftası sonrasında yeni haftaya yine aşırı sıcaklarla başlayacak. Türkiye'nin çok büyük bir kısmı kavurucu sıcakların etkisi altında kalmaya devam edecekken bazı illerimiz için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.