Yeni hızlı demir yolu projesinde geri sayım başladı: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 saatlik Ankara-Samsun yolunu 2 saate düşürecek olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmaları paylaştı. 

Bakan Uraloğlu, "293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacak" dedi.

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, çalışmaların 7/24 kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık bin iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık" ifadelerine yer verdi.

Projenin tamamlanması ile hem bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Çorum arası yolculuk süresinin de 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun arası yolculuk süresinin ise 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini belirtti. 

