Yeni hızlı demir yolu projesinde geri sayım başladı: 6 saatlik yol 2 saate düşecek

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, çalışmaların 7/24 kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık bin iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık" ifadelerine yer verdi.