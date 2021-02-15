Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

Claire, iş başvurusu yaptığı gıda lojistik şirketinin insan kaynakları departmanı ile yaptığı yarım saatlik telefon görüşmesi sonrası şirketin politikası gereği vücutlarının görünen kısmında dövme olan kişilerle çalışmak istemediği ile ilgili bir mail aldı.