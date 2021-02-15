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  3. 15 Şubat 2021 09:41

Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

İngiltere'de yaşayan Claire Shepherd isimli kadın, yeni işe başladığı kurumdan yarım saat sonra kovuldu. Genç kadının kovulma sebebi ise dövmeleri...

Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

Claire, iş başvurusu yaptığı gıda lojistik şirketinin insan kaynakları departmanı ile yaptığı yarım saatlik telefon görüşmesi sonrası şirketin politikası gereği vücutlarının görünen kısmında dövme olan kişilerle çalışmak istemediği ile ilgili bir mail aldı.

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Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

Genç kadın daha sonra şirketin kendisini tekrar arayıp işe alındığını söyledi.

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Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

İşe başladıktan yarım saat sonra patronunun ellerindeki dövmeleri görmesi üzerine Claire işinden kovuldu.

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Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!

Claire, iki hafta sonra şirketin arayıp kendisi ile tekrar çalışabileceklerini söylediğini ama bu teklifi kabul etmediğini ifade etti.

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