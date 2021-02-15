Yeni işe başlayan kadın, yarım saat sonra kovuldu!
İngiltere'de yaşayan Claire Shepherd isimli kadın, yeni işe başladığı kurumdan yarım saat sonra kovuldu. Genç kadının kovulma sebebi ise dövmeleri...
Claire, iş başvurusu yaptığı gıda lojistik şirketinin insan kaynakları departmanı ile yaptığı yarım saatlik telefon görüşmesi sonrası şirketin politikası gereği vücutlarının görünen kısmında dövme olan kişilerle çalışmak istemediği ile ilgili bir mail aldı.
İşe başladıktan yarım saat sonra patronunun ellerindeki dövmeleri görmesi üzerine Claire işinden kovuldu.