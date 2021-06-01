Yeni kabus Türkiye sınırına dayandı! Tek çare gözleri oymak

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Koronavirüs salgınıyla boğuşan Hindistan'da ortaya çıkan ölümcül kara mantar enfeksiyonu bir ülkeye daha sıçradı.
Koronavirüsün pençesindeki Hindistan, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı vakaların patlamasıyla daha da zor duruma girmişti.
Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.
Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Kovid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülmüştü. Doktorlar, Kovid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti. Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.