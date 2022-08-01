Yeni kabusumuz Maymun Çiçeği Virüsü yatak odalarını vuracak

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin köklü tıp dergilerinden British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan bir araştırmaya göre, son küresel salgın sırasında maymun çiçeğine maruz kalan bireylerde, viral enfeksiyonla ilgili olmayan yeni ve daha önce bilinmeyen semptomlar görülmeye başlandı.