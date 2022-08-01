Yeni kabusumuz Maymun Çiçeği Virüsü yatak odalarını vuracak
Geçtiğimiz hafta Avrupa'da ilk ölümün yaşandığı ve bir süredir tüm dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün hiç bilinmeyen yeni semptomları ortaya çıktı.
Bir süredir tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınına yönelik “küresel acil durum” ilan etmişti.
Ardından İspanya, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamış ve Avrupa’da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm kaydedilmişti.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin köklü tıp dergilerinden British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan bir araştırmaya göre, son küresel salgın sırasında maymun çiçeğine maruz kalan bireylerde, viral enfeksiyonla ilgili olmayan yeni ve daha önce bilinmeyen semptomlar görülmeye başlandı.
Fiziksel temas ve cinsel yolla bulaştığı belirtilen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili araştırmacılar, rektal ağrı ve peniste şişme(ödem) gibi yeni semptomların görülmeye başladığını duyurdu.