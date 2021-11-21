Yeni ''kabusun'' adı belli oldu: ''Koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü!''

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs aşısıyla ilgili Malezya'da yapılan bir çalışmaya da değinerek "Malezya bizimle ortak aşılar kullandı. Malezya'da yapılan çalışmalar neticesinde özellikle 2 doz BioNTech aşısından sonra 3'üncü doz yapıldığında koruyuculuk oranı yüzde 95 üzerinde; ancak inaktif aşı ile aşılananların 3'üncü doz hatırlatma dozundan sonraki koruyuculuk oranı yüzde 74'te kaldı. Bizim en büyük sıkıntımız; Avrupa ülkeleri de buna dahil, aşılanma oranları ya düşük kalıyor ya da hatırlatma dozlarını yapmıyorlar. Bunun neticesinde birçok ülkede yüzde 10-30 oranında vaka artışları var. Hükümetler yeniden kısmi kapanma, aşı pasaportu, aşı olmayanların sokağa çıkmaması ya da belli yerlere girmemesi yönünde tedbirler alıyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın yapacağı 2 doz aşı yaptıranlar, mutlaka 3’üncü doz aşılarını yaptırsınlar, hatta sağlık çalışanları veya riskli hasta dediğimiz gruplar 4'üncü doz aşıyı bile yaptırsın. Aşı yaptırmayan kişiler, mRNA aşısı dediğimiz koruyuculuğu yüksek olan aşıyı yaptırmaları iyi olur" ifadelerini kullandı.