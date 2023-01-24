Yeni konut kampanyasında Hazine katkısı belli oldu
AK Parti iktidarının seçimler öncesinde açıkladığı "orta gelirliye konut projesi"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağlayacağı katkının miktarı belli oldu.
Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ geçen hafta başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için fırsat sunuluyor.
İktidarın ‘orta gelirli’ için duyurduğu konut kampanyası için örnek ödeme planları hazırlandı. Buna göre, 1 milyon liralık krediye başvuranlara ilk yılda 7 bin liralık destek verilecek.
Kampanya ilk günde satış ofislerinde hareketlilik yaratsa da sürecin devamını bankaların vereceği kredi koşullarının belirleyeceği kaydediliyor.
Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması öngörülüyor. Bunların yarısı için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.