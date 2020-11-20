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  3. 20 Kasım 2020 21:54

Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar

81 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 20:00'dan sonra esnaf kepenk indirdi.

Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

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Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar

81 ilde alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.

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Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar

Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.

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Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar

Ülke genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı.

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