Yeni korona tedbirlerinden sonra Türkiye'den manzaralar
81 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 20:00'dan sonra esnaf kepenk indirdi.
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.
81 ilde alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.
Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.