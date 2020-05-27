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  3. 27 Mayıs 2020 09:00

Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

 Normalleşme süreci için adımların atıldığı Türkiye'de yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda kabine toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Toplantıda, sokağa çıkma yasağı, normalleşme süreci, seyahat kısılaması, açılacak mekanlar gibi detayların görüşülmesi bekleniyor.

Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

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Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

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Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak.

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Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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