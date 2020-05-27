Yeni koronavirüs kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu
Normalleşme süreci için adımların atıldığı Türkiye'de yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda kabine toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Toplantıda, sokağa çıkma yasağı, normalleşme süreci, seyahat kısılaması, açılacak mekanlar gibi detayların görüşülmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.
Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak.