Yeni koronavirüs varyantı dalga dalga yayılıyor! Semptomları belli oldu
''Kraken'' olarak adlandırılan koronavirüsün yeni varyantı ''XBB.1.5'' hızla yayılıyor. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken DSÖ'den ''maske'' tavsiyesi geldi. Peki XBB.1.5 varyantının belirtileri neler? İşte bilmeniz gerekenler...
3 yılı aşkın sürede 6 milyon 700 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya başladı.
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Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı onlarca ülkede görüldü. 'Maskeler geri dönmeli mi' tartışmalarına neden olan varyant sonrası DSÖ flaş bir açıklamaya imza attı.
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DSÖ MASKE KARARINI AÇIKLADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa'da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu.
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Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi.
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