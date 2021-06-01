Yeni normalleşmenin ilk gününde mesafeli şezlonglarda deniz keyfi

İşletmecilerden Gonca Tamer, "Artık 1 Haziran, yasaklarımız normalleşme sürecinde hafifletildi. Sabırsızlıkla yaptığımız çalışmaların sonunda misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bize belirtilen tedbirler çerçevesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Şezlongların arasına mesafe bıraktık. Her şeyden önemlisi sosyal mesafe. Tedbirlerimizi aldık. Yeni normalleşme sürecinde bugün ilk günümüz, yarından itibaren daha yoğun şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizin geleceğini umuyoruz" dedi.

Antalya’da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde