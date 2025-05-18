Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı
Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen görevine başladı.
Kaynak: DHA
Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda göreve başlama töreni düzenlendi.
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Papa 14'üncü Leo’ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan 'Palio' ve papalık yüzüğü olarak bilinen 'Balıkçı Yüzüğü' takıldı.
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Yeni Papa'nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan'a geldi.
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan'a gelen isimler arasında yer aldı.
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