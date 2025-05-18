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Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen görevine başladı.

Kaynak: DHA
Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı - Resim: 1

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda göreve başlama töreni düzenlendi.

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Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı - Resim: 2

Papa 14'üncü Leo’ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan 'Palio' ve papalık yüzüğü olarak bilinen 'Balıkçı Yüzüğü' takıldı.

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Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı - Resim: 3

Yeni Papa'nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan'a geldi.

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Yeni Papa 14'üncü Leo resmen göreve başladı - Resim: 4

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan'a gelen isimler arasında yer aldı.

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