Yeni salgın alarmı! Yüksek riskli 18 yeni virüs bulundu
Koronavirüsün sıfır noktası olarak bilinen Wuhan'daki canlı hayvan pazarında tespit edilen 71 virüsten 18'i ''yüksek risk'' kategorisinde, bilim insanları özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor. İngiliz medyası ''Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir'' başlığıyla salgın tehlikesine dikkat çekti.
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in eşine rastlanmayan yasak kararlarının nedeni ortaya çıktı, Aralık 2019'dan bu yana gündemden düşmeyen canlı hayvan pazarından ürkütücü haberler geliyor. Çin'in Wuhan şehrinde resmi kayıtlara göre ilk kez Kasım 2019'da tespit edilen ancak dünyaya bir ay sonra duyurulan Kovid-19, şimdiye kadar yeryüzünde 250 milyonu aşkın insana bulaştı.
5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgın, koronavirüs aşılarıyla nispeten kontrol altına alındı ancak Çin'de bulunan yeni virüsler farklı kabusların tetikleyicisi olabilir.Bilim insanları Kovid-19'un ilk kez görüldüğü yer olarak açıklanan Wuhan'daki canlı hayvan pazarlarında 'yüksek risk' taşıyan 18 farklı virüs tespit etti, dünyayı yeni bir salgın korkusu sardı.
İngiliz araştırmacı Dr. Eddie Holmes, Wuhan şehrindeki Huanan deniz ürünleri pazarını beş yıl önce ziyaret ettiğinde Çinli uzmanların hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs riskine dikkat çektiğini söylemişti.Strait Times'ın bildirdiğine göre, şimdi ise uzmanlar Çin'deki pazarlarda satılan ve tüketilen canlı hayvanların, yeni bir salgının tetikleyicisi olabileceği uyarısında bulunuyor.
12 Kasım tarihinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, Çin'deki pazarlarda memeli hayvanların taşıdığı 71 yeni virüs tespit edildi. Bu virüslerin 18'i hem insanlarda hem de hayvanlarda tehlikeli olabilir. Misk kedisine dikkat İngiliz medyası 'Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir' başlığıyla yeni virüsleri duyururken, araştırmacılar özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor.