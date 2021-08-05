Yeni salgın kapıda: Uzmanlar ''Korona ile birleşebilir'' deyip tarih verdi
Dünya genelinde 4 milyon 270 binden fazla insanın ölümün neden olan koronavirüs salgını bitmeden bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı geldi.
Dünya yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün pençesinde... 200 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla cana mal oldu.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise Delta.
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DSÖ tarafından 'endişe verici' olarak sınıflandırılan Delta'nın dünya genelindeki vaka artışının baş sorumlusu olduğu belirtiliyor. Zira Delta'nın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
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DELTA BİTMEDEN YENİ UYARI
Dünya Delta'ya karşı mücadele ederken bu varyanttan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan İngiltere'den çok konuşulacak bir uyarı geldi.
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