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  3. 29 Mayıs 2017 10:44

‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

Hazırlanan yeni tip imar yönetmeliği ile yeni projelerde 1+0 evler tamamen yasaklandı.

‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ sektörden gelen itirazlar sonucu bu yılın haziran ayı sonuna kadar ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaklaşık 2 ay sonra yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin hiçbir şekilde ertelenmeyeceğini söylemesi inşaat sektöründe paniğe neden oldu.

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‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK

Yeni yönetmelikle 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo daireler yapılamayacağını hatırlatan yetkililer, en küçük dairenin de 28 metrekare ve 1 oda 1 salondan oluşacağını açıkladı.

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‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

RENGİ BELEDİYE BELİRLEYECEK

Yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.

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‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

TERASA BAHÇE İZNİ GELECEK

Yeniliklerden biri de umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar ile yüksek bina ve tesislere paratoner konulma mecburiyeti oldu.

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