‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

RENGİ BELEDİYE BELİRLEYECEK



Yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.