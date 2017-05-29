‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek
Hazırlanan yeni tip imar yönetmeliği ile yeni projelerde 1+0 evler tamamen yasaklandı.
‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ sektörden gelen itirazlar sonucu bu yılın haziran ayı sonuna kadar ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yaklaşık 2 ay sonra yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin hiçbir şekilde ertelenmeyeceğini söylemesi inşaat sektöründe paniğe neden oldu.
STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK
Yeni yönetmelikle 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo daireler yapılamayacağını hatırlatan yetkililer, en küçük dairenin de 28 metrekare ve 1 oda 1 salondan oluşacağını açıkladı.
RENGİ BELEDİYE BELİRLEYECEK
Yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.