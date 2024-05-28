Yeni vergi paketi yolda: Kaldırılan vergiler geri geliyor

Hükûmetin yaptığı bir başka çalışma ise gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımı konusunda olacak. Bir anlamda imar rantı veya taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi gündeme gelecek. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.