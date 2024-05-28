Yeni vergi paketi yolda: Kaldırılan vergiler geri geliyor
Yeni vergi paketiyle ekonomiye katkısı olmayan muafiyet ve istisnalara son verilmesi bekleniyor. Kurumlar vergisinden, gelir vergisine, KDV’den tapu harçlarına kadar birçok başlıkta düzenleme yapılacak.
Yeni vergi paketinin detayları netleşmeye başladı. Buna göre, ekonomiye katkısı olmayan muafiyet ve istisnalara son verilecek. Gayrimenkuller de gerçek değeri üzerinden alınıp satılacak. Tatil öncesi vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Bütün firmalar belli oranda kurumlar vergisi ödeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak. Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15’in altına düşmemesine yönelik düzenleme yapılacağı belirtiliyor.
Benzer bir uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak. Bu kapsamda, devletin verdiği teşviklerden ya da vergi istisnalarından yararlansa bile, bir şirket asgari bir kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak.
Hükûmetin yaptığı bir başka çalışma ise gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımı konusunda olacak. Bir anlamda imar rantı veya taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi gündeme gelecek. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.