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Yeni vergilerle devletin kasası dolacak

Meclis gündemine gelen yeni vergi paketiyle milyarlarca liralık gelir sağlanması bekleniyor.

Kaynak: NTV
Yeni vergilerle devletin kasası dolacak - Resim: 1

Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

Bu zam için 33,2 milyar lira maliyet öngörülüyor.

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Yeni vergilerle devletin kasası dolacak - Resim: 2

Teklifle EYT düzenlemesinden faydalanıp, çalışmaya devam edenler için işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi de sona erecek.

Bu adımla kamu giderlerinde yıllık 13,7 milyar lira azalma tahmin ediliyor.

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Yeni vergilerle devletin kasası dolacak - Resim: 3

Geçtiğimiz yıl, 8 milyon 743 bin kişi yurt dışına çıktı.

Yine aynı sayıda kişinin yurt dışına çıktığı baz alınarak, yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkmasıyla 4,3 milyar lira yıllık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

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Yeni vergilerle devletin kasası dolacak - Resim: 4

Teklif, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25'e çıkarılmasını öngörüyor.

Bu adımla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinde yaklaşık yüzde 12,5 artış sağlanması bekleniyor.

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