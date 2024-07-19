Yeni vergilerle devletin kasası dolacak
Meclis gündemine gelen yeni vergi paketiyle milyarlarca liralık gelir sağlanması bekleniyor.
Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı.
Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.
En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.
Bu zam için 33,2 milyar lira maliyet öngörülüyor.
Teklifle EYT düzenlemesinden faydalanıp, çalışmaya devam edenler için işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi de sona erecek.
Bu adımla kamu giderlerinde yıllık 13,7 milyar lira azalma tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıl, 8 milyon 743 bin kişi yurt dışına çıktı.
Yine aynı sayıda kişinin yurt dışına çıktığı baz alınarak, yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkmasıyla 4,3 milyar lira yıllık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.
Teklif, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25'e çıkarılmasını öngörüyor.
Bu adımla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinde yaklaşık yüzde 12,5 artış sağlanması bekleniyor.