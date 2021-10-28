Yeni yargı paketinde nafaka detayı
Adalet Bakanlığı, bir yandan yargı paketinin hazırlıklarını tamamlarken, diğer yandan aylardan beri kamuoyunda tartışma konusu olan mini paketini tamamlayarak TBMM’nin önüne getirecek.
Kamuoyunda icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin hükümleri nedeniyle bilinen teklif, normal icra-iflas uygulamaları açısından önemli başlıklar içeriyor. Teklife göre, icralık malların satışı elektronik ortamda yapılabilecek. İcra dairelerinin hacizli menkul, gayrimenkul satışları internet üzerinden yapılabilecek.
Ayrıca hacizli malın satışını sadece alacaklı değil, borçlu da isteyebilecek. Muhafaza altına alınan malın satışına ilişkin süreler de yeniden düzenlenecek. Sadece taşınmazlar değil, taşınabilir malların satışının isteme süresi 6 aydan bir yıla çıkarılacak.
Teklif, iflas idare memurlarının seçimlerini de düzenleyecek. Bu kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamak zorunda olacak.
Bir iflas idare memuru, eşzamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacak. İflas idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ayrıca belirlenecek.