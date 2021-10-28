Yeni yargı paketinde nafaka detayı

Ayrıca hacizli malın satışını sadece alacaklı değil, borçlu da isteyebilecek. Muhafaza altına alınan malın satışına ilişkin süreler de yeniden düzenlenecek. Sadece taşınmazlar değil, taşınabilir malların satışının isteme süresi 6 aydan bir yıla çıkarılacak.