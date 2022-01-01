Yeni yıl A'dan Z'ye zamla geldi... İşte 2022 yılı zamlı vergi, harç ve cezalar

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.



