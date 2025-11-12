Yeni yıl zammını dört gözle bekleyen emeklilere kötü haber

Yapılan yeni hesaba göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı yüzde 10,25 olmuştu. Son enflasyon raporuna göre yüzde 13,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece en düşük maaş 19 bin 159 liraya çıkması beklenirken, memur ve memur emeklisinin de açıklanan son 4 enflasyon verisine zam yüzde 16,55 olmuştu. Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 19'a yükselebilir. Böylece memur emeklisi en düşük 26 bin 977 lira olacak. Memurlarda da en düşük maaş 52 bin liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı şöyle olmuştu.