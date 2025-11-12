Yeni yıl zammını dört gözle bekleyen emeklilere kötü haber
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı değişirken, 2026 yılında milyonlarca asgari ücretli, memur gibi maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekleyen emeklilere çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'tan kötü bir haber geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini duyurdu. TCMB'nin 2025 yıl sonu tahmini yüzde 32'ye çıktı. Daha önce TCMB yıl sonu enflasyon tahminini 27 olarak açıklamıştı. 2026 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde korundu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı değişti.
Yapılan yeni hesaba göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı yüzde 10,25 olmuştu. Son enflasyon raporuna göre yüzde 13,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece en düşük maaş 19 bin 159 liraya çıkması beklenirken, memur ve memur emeklisinin de açıklanan son 4 enflasyon verisine zam yüzde 16,55 olmuştu. Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 19'a yükselebilir. Böylece memur emeklisi en düşük 26 bin 977 lira olacak. Memurlarda da en düşük maaş 52 bin liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı şöyle olmuştu.
ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU...
ZAMLI MEMUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU