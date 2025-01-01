Yeni yılın ilk zamlı trafik cezası ona kesildi

Yılın ilk cezasını Elazığ'da kendisinin yediğini dile getiren sürücü Serdar Ö., “Mutluyum desem mutlu da değilim. Yine de çok şükür az bir şey geldi. 2025 yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Siz ceza yemeyin dikkat edin. Az değil. Madalya mı taksınlar, zaten gerekeni yaptılar" dedi.