Yeni zamlı noter ücretleri belli oldu
Noter ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile zamlandı.
Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 'noter ücretleri 2024' konusu araştırılmaya başlandı. Güncel ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeniden belirlendi. 2024'te noter ücretleri de belli olmuş oldu. İşte detaylar...
NOTER ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre yeni yılda noter kağıtları 87 liraya, beyanname 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet ise 174 liraya yükselecek.
PASAPORT, EHLİYET VE KİMLİK ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi.
Buna göre; pasaport defteri 790 lira, ikamet izni 565 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira, aile cüzdanları 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi 565 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.