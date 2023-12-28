Yeni zamlı noter ücretleri belli oldu

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 'noter ücretleri 2024' konusu araştırılmaya başlandı. Güncel ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeniden belirlendi. 2024'te noter ücretleri de belli olmuş oldu. İşte detaylar...