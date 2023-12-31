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  4. Dünyada yeni yıl coşkusu: 2024'e merhaba dediler

Yeni Zelanda 2024'e girdi

Yeni Zelanda, Kiribati'nin ardından 2024 yılına merhaba diyen ikinci ülke oldu.

Yeni Zelanda 2024'e girdi - Resim: 1

Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi.

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Yeni Zelanda 2024'e girdi - Resim: 2

Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi. 

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Yeni Zelanda 2024'e girdi - Resim: 3

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

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Yeni Zelanda 2024'e girdi - Resim: 4

Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni Gine 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.

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