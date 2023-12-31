Yeni Zelanda 2024'e girdi
Yeni Zelanda, Kiribati'nin ardından 2024 yılına merhaba diyen ikinci ülke oldu.
Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi.
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Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi.
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Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.
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Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni Gine 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.
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